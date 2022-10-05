ПСЖ не зумів перемогти Бенфіку, а Ювентус впорався з Маккабі. Читайте огляд матчів групи D Ліги чемпіонів на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 3 тур

Бенфіка – ПСЖ – 1:1

Голи: Даніло, 41 (аг) – Мессі, 22

Ювентус – Маккабі Хайфа – 3:1

Голи: Рабйо, 35, 83, Влаховіч, 50 – Давід, 75

У Лісабоні зустрічалися лідери групи D – ПСЖ приїхав у гості до Бенфіки. Господарі потужніше провели перший тайм. Доннарумма двічі рятував Париж після гострих ударів Рамуша, а потім дивом потягнув постріл Нереса.

Оборона ПСЖ рясніла дірками, але це не катастрофічно, коли в тебе є Мессі, Неймар і Мбаппе. Тріо суперзірок організували комбінацію в один дотик, яку розкішним ударом у дальній кут завершив Мессі.

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Втім, ПСЖ до перерви все ж пропустив заслужений гол. Даніло зрізав м'яч у власні ворота після навісу з правого флангу. У другому таймі гості увімкнулися та змусили Бенфіку сісти в оборону.

Неймар переважно бив сам (через себе в поперечину), а Мессі – створював моменти для партнерів. Однак дотиснути "орлів" зіркам не вдалося. ПСЖ і Бенфіка залишилися лідерами квартету з 7 очками.

У паралельному матчі грали аутсайдери групи. Ювентус мусив обігрувати Маккабі, яка б не була криза. Розпочалося все зі змарнованих шансів Влаховіча – Куадрадо та Костіч виводили його на порожні ворота.

Рятівником туринців став Ді Марія. У першому таймі він вирізав зручний асист на Рабйо, а в другому – вивів Влаховіча сам на сам з голкіпером. Тут вже серб промахнутися не зміг.

Анхель продовжував постачати шикарні передачі. Однак Влаховіч не Холанд, тому реалізовує тільки один з трьох моментів. Там офсайд, там удар в голкіпера. Суперник тим часом обстрілював каркас воріт (3 влучання).

Ювентус провалився і дозволив Маккабі скоротити відставання. Але потім Ді Марія оформив третій асист, подавши з кутового на голову Рабйо. "Б'янконері" набрали 3 очки та наблизилися до конкурентів.

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