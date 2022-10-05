Месси забил в Лиге чемпионов 40 разным командам – рекорд, к которому приобщились Динамо и Шахтер
23:21 - Читати українською
Аргентинский феномен продолжает устанавливать уникальные достижения.
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Лионель Месси 22’
22’ Лионель Месси
Месси отличился в третьем туре Лиги чемпионов, завершив красивую комбинацию ударом в дальний угол. Бенфика стала 40 жертвой аргентинца в Лиге чемпионов, сообщает Opta.
Месси летом станет игроком Барселоны, – журналистка
Месси – единственный, кто огорчил столько команд. Шахтер и Динамо пропущенными голами помогли Лионелю установить исторический рекорд.
Месси почти всю карьеру провел в Барселоне, а последние два сезона выступает за ПСЖ. Аргентинец 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.
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