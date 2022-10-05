Месси отличился в третьем туре Лиги чемпионов, завершив красивую комбинацию ударом в дальний угол. Бенфика стала 40 жертвой аргентинца в Лиге чемпионов, сообщает Opta.

Месси летом станет игроком Барселоны, – журналистка

Месси – единственный, кто огорчил столько команд. Шахтер и Динамо пропущенными голами помогли Лионелю установить исторический рекорд.

Месси почти всю карьеру провел в Барселоне, а последние два сезона выступает за ПСЖ. Аргентинец 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.