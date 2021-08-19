Лига чемпионов, плей-офф квалификации, первые матчи

Мальме – Лудогорец – 2:0

Голы: Бирманчевич, 26, Бергет, 61

Янг Бойз – Ференцварош – 3:2

Голы: Элиа, 16, Сьерро, 40, Гарсия, 65 – Боли, 14, 82

Нереализованный пенальти: Узуни, 27 (Ф)

Удаление: Гефти, 25 (ЯБ)

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Мальме забил чемпиону Болгарии по голу в каждом из таймов. В середине первой половины шведы интересно разыграли угловой, мяч оказался на линии штрафной у Велько Бирманчевича, и серб классно пробил под правую от себя стойку. А на 61-й минуте успешной стала атака вторым темпом: удар Кристиансена с угла штрафной зоны кипер гостей парировал, но Йо-Инге Бергет вовремя оказался на добивании и закрепил преимущество Мальме.

Зато в Берне развернулся настоящий триллер. Местные "пчелы" и Ференцварош обменялись голами в течение трех минут на исходе первой четверти тайма. На трудовой гол Франко Боли (обокрал защитника и вколотил под перекладину) хозяева ответили забитым мячом Мешака Элиа, который решился пробить метров с 20-ти и оказался в объятиях партнеров благодаря рикошету.

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Далее настоящий подарок получили "Фради". Сильвен Гефти не только бессмысленно сфолил и получил прямую красную, но и привез пенальти. К отметке подошел Мирто Узуни и, хоть и перехитрил вратаря, однако попал в штангу. Нереализованный одиннадцатиметровый подкосил Ференцварош. Венгерский чемпион пропустил еще дважды в большинстве. Сначала Венсан Сьерро роскошно уложил в девятку с линии штрафной в атаке вторым темпом. В середине второго же тайма Улиссес Гарсия классным ударом под дальнюю штангу завершил свой сольный проход. Под занавес поединка гости один гол таки отыграли стараниями того же Боли – 3:2 в пользу Янг ​​Бойз.

К слову, украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков вышли в старте "Фради". Хавбек отыграл весь матч, а вингер был заменен на 79-й минуте. В составе Лудогорца все 90 минут отбегал Игорь Пластун.

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