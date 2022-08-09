Лига чемпионов, 3 раунд квалификации, ответный матч

Митьюлланд – Бенфика – 1:3, по сумме двух матчей – 2:7

Голы: Систо, 63 – Фернандес, 23, Араужу, 56, Гонсалвеш, 88

Бенфика дома устроила разгром Митьюлланда, потому второй матч превратился в формальность. Датчане сегодня показали хороший уровень футбола, но снова проиграли. Просто им выпал слишком сильный соперник. Бенфика – это другой уровень. Даже без травмированного Нереса. Яремчук и Ко вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где встретятся с победителем пары Динамо – Штурм.

Высокий класс позволяет португальцам быстро двигать мяч. Атаки очень динамичны – несколько передач в касание, и Бенфика уже в чужой штрафной площади. Гости открыли счет в середине первого тайма, когда Рамуш зряче подал на 11-метровую отметку, куда ворвался Фернандес. Сам Рамуш мог забивать еще раньше, но плохо замкнул прострел Гримальдо.

Команда Рогера Шмидта играла вертикально и агрессивно, что открывало дополнительные возможности сопернику. Митьюлланд хорошо использовал фланги и регулярно создавал моменты. Паулиньо имел возможность после перехвата на чужой половине, Эвандер должен был забивать. Однако хозяева этими шансами не воспользовались.

Митьюлланд ударно начал вторую половину, но снова не довел свои атаки до логического завершения. А Бенфика закрепила преимущество – Мариу подал, Араужу головой забил. Датская команда отквитала один гол, когда Систо добил мяч в ворота после попадания в перекладину. На больше хозяев не хватило.

Роман Яремчук вышел на второй тайм – тренер заменил пару форвардов в перерыве. Украинец нанес один слабый удар, не успел на перспективный прострел, а в других эпизодах подыгрывал партнерам. Пытался цепляться за мяч, открывался под рывки на контратаках, но не хватало скорости. Несколько раз хорошо прикрыл мяч, заработав штрафные.

В конце встречи Яремчук записал себе в актив голевую передачу. Правда, это только формальный ассист. Роман в центре поля отпасовал Гонсалвешу, а тот сместился с фланга и фантастическим ударом положил мяч под перекладину.