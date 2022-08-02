Ліга чемпіонів УЄФА 2022/23, 3-й кваліфікаційний раунд, перший матч

Бенфіка – Мітьюлланд – 4:1

Голи: Рамуш, 17, 34, 61, Фернандес, 40 – Сісто, 78 (пен)

Протистояння між Бенфікою і Мітьюлландом мало велике значення для України – і справа не тільки в Яремчуку. І навіть не в етнічному українці Святченку чи екс-"гірнику" Нересі, якого випустили у старті лісабонців. Просто переможець цієї пари став би суперником Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів (якщо кияни туди потраплять). Перша зустріч проходила на стадіоні Да Луж.

На жаль, Роджер Шмідт залишив Яремчука у запасі, довірившись атакувальній трійці Нерес-Рамуш-Сілва. В перші 5-7 хвилин здавалося, що цей вибір себе не виправдав, адже данці непогано захищалися й намагалися тікати в контратаки. Найкраща з них вилилась у вихід 3-в-2 – Сісто завершив її пострілом з лінії штрафного, але м'яч пройшов повз дальній кут.

Втім, його удар став єдиним для Мітьюлланда в першому таймі. Бенфіка оперативно підлаштувалася під суперника, почавши розтягувати його оборону затяжними перекатами м'яча. Досить швидко стало помітно, що "орли" серйозно переважають суперника в динаміці, а особливо ефективно португальці працювали на флангах. Господарі розігрували там хороші комбінації й виконували кроси. Після однієї з перепасовок Енцо Фернандес навіть стріляв з лівого кута карного майданчика, але вийшло занадто слабко.

Зрештою, Бенфіка добилася свого на 17-й хвилині: Нерес підхопив м'яч перед штрафним, обіграв опонента на правому краю й виконав подачу вздовж лінії воротарського – Гонсалу Рамуш точним ударом головою замкнув. 1:0!

Цей гол остаточно змінив хід гри. Лісабонці почали відверто домінувати, володіючи м'ячем 55% ігрового часу й не випускаючи Мітьюлланд за центральне коло. Свою перевагу команда конвертувала у моменти. Так, вже на 18-й хвилині Нерес стріляв з околись штрафного (голкіпер Олафсмон парирував), а на 33-й Рамуш замкнув простріл з правого флангу – м'яч влучив у зовнішній бік сітки. Ще за хвилину Гонсалу святкував взяття воріт – і знову Нерес прорвався через правий фланг, виконавши точну подачу на голову нападнику. 2:0.

На 36-й хвилині Рамуш міг і хет-трик оформити, однак він не зміг нормально замкнути простріл від Рафи Сілви. На 39-й же Грімальдо шикарно приклався з дистанції, спрямувавши сферу під поперечку. Олафссон відбив, але подальший кутовий виявився фатальним для Мітьюлланда. Жоау Маріу подав на лінію карного майданчика, а Енцо Фернандес потужним ударом з лету (та ще й з відскоком) поцілив у дальній кут – 3:0.

На перерву команди відправились саме з цим рахунком. У роздягальні головний тренер гостей спробував зробити перестановки, замінивши Дреєра на Чілуф'ю, однак це аж ніяк не допомогло. В другому таймі Бенфіка почала грати ще потужніше, відверто розриваючи оборону Мітьюлланда. Вже на 48-й хвилині Рамуш пробив головою після навісу з лівого флангу, пробивши у Олаффсона й не влучивши під праву стійку з добивання.

На 50-й Жоау Маріу стріляв метрів з 20-ти над воротами. На 57-й Рамуш знову не зміг переграти воротаря у ближньому бою, а на 59-й Нерес вирвався віч-на-віч і сильно вистрілив у поперечину. Зрештою, на 61-й хвилині Бенфіка дотиснула данців: Нерес вкинув м'яч з ауту в штрафний, Рафа Сілва виконав передачу на Рамуша, а той, розвернувшись, пробив поміж ніг Олафссону – 4:0.

Рамуш на 63-й міг і на покер піти, бахнувши у ближній кут після прострілу з правого краю, але один із захисників врятував Мітьюлланд від такої ганьби. На 67-й же близьким до голу був Грімальдо. Алекс пробив зі стандарту в ліву дев'ятку, однанк Олафссон парирував. Після цього гравці Бенфіки дещо збавили в активності, чому сприяла і відсутність замін – на 70-х хвилинах у складі данців було вже 4 свіжих футболісти, в той час як португальці грали стартовим складом. Зрештою, певна розслабленість "орлів" призвела до неприємних наслідків: Сісто на 77-й хвилині влетів у карний майданчика і заробив пенальті, який реалізував "паненкою" – 4:1.

Лишень після цього головний тренер лісабонців вдався до замін. На 79-й хвилині він кинув у бій Яремчука й Араужо, знявши з гри Рамуша та Рафу Сілву відповідно. Дещо згодом німець ще й випустив Шикінью замість Нереса. Ходи могли спрацювати: на 86-й хвилині Араужо влетів на правий край штрафного й вистрілив повз дальній кут, а на 90+-1 Яремчук скористався вдалим відскоком після прострілу, пробивши головою метрів з шести – голкіпер парирував!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Бенфіки з рахунком 4:1. Матч-відповідь, схоже, перетворюється у формальність. "Орли" перемогли занадто впевнено.