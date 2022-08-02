Лига чемпионов, 3 раунд квалификации, первые матчи

Шериф – Виктория Плзень – 1:2

Голы: Аканби, 36 – Хорий, 41 (пен), Буха, 55

Лудогорец – Динамо Загреб – 1:2

Голы: Текпетей, 22 – Перич, 6, Падт, 9 (аг)

Монако – ПСВ – 1:1

Голы: Дисаси, 80 – Вирман, 38

Унион Сен-Жилуаз – Рейнджерс – 2:0

Голы: Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен)

Нет Вернидуба – нет успеха. Шериф проиграл первый матч чешской Виктории. Чемпионы Молдовы открыли счет с пенальти, но через 5 минут получили 11-метровый в собственные ворота. В начале второго тайма гости из Пльзеня забили победный гол усилиями Бухи и увеличили свои шансы выйти в следующий раунд.

Балканское противостояние Лудогорца и загребского Динамо завершилось в пользу хорватов. Игорь Пластун с партнерами пропустили два мяча за стартовые 10 минут. Оборона Лудогорца не справилась с серией навесов – Перич завершил атаку точным ударом. Загреб очень быстро удвоил преимущество, организовав прорыв по левому флангу. Болгары отквитали один гол, когда Тектепей мощно пробил с острого угла, но спасти хотя бы ничью не сумели. Во втором тайме вратарь Динамо вытащил мяч прямо с линии.

В центральном матче дня Монако расписал ничью с ПСВ. Монегаски пропустили в конце первого тайма, потому всю вторую половину игры провели в атаках. Наиболее острыми были стандарты в исполнении команды Филиппа Клемана. На 80-й минуте Дисаси сравнял счет после подачи со штрафного. Монако мог и победу вырвать благодаря стандартам – удар Дисаси парировал голкипер, а добивание Фофана взяла на себя штанга. В итоге ничья, оставляющая большую интригу на ответный матч. Напомним, что в прошлом году Монако не прошел квалификацию в Лигу чемпионов, уступив Шахтеру.

Неожиданно проиграл вице-чемпион Шотландии. Рейнджерс уступили бельгийскому Униону. В середине первого тайма мальтийский хавбек Теума вывел Сен-Жилуаз вперед, а после перерыва Ванзейр с пенальти установил итоговый счет – 2:0 в пользу бельгийцев. "Рейнджеры", которые сегодня нанесли в три раза меньше ударов, чем соперник, попытаются взять реванш через неделю.

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