Киев играет за престиж. Команда Луческу может стать единственным представителем Украины, который выиграет поединок в нынешней ЛЧ, но от вылета из еврокубков это не убережет. Где смотреть матч Бенфика – Динамо онлайн? Игру в Украине показывает MEGOGO Футбол Первый. Также встречу можно посмотреть на Воля TV. Матч, как и онлайн-трансляция Бенфика – Динамо на "Футбол-24", стартует в 22:00. Яремчук и компания вынуждены только побеждать, если хотят подвинуть Барселону и сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. При этом Бенфика должна надеяться, что Бавария не проигрывает каталонцам в параллельной встрече. В первом круге киевляне и лиссабонцы разошлись миром (0:0). Это был единственный поединок, который команда Луческу не проиграла.

Бенфика – Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Бенфика: Влаходимос – Андре Алмейда (к), Отаменди, Вертонген – Жилберто, Жоау Мариу, Уайгль, Пицци, Гримальдо – Рафа Силва – Яремчук

Динамо: Бущан – Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Гармаш