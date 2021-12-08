Київ грає за престиж. Команда Луческу може стати єдиним представником України, який виграє поєдинок у цьогорічній ЛЧ, але від вильоту з єврокубків це не вбереже. Де дивитися матч Бенфіка – Динамо онлайн? Гру в Україні показує MEGOGO Футбол Перший. Також зустріч можна переглянути на Воля TV. Матч, як і онлайн-трансляція Бенфіка – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Яремчук і компанія змушені лише перемагати, якщо хочуть посунути Барселону і зіграти у плей-офф Ліги чемпіонів. При цьому Бенфіка повинна сподіватися на те, що Баварія не програє каталонцям у паралельній зустрічі. У першому колі кияни та лісабонці розійшлися миром (0:0). Це був єдиний двобій, який команда Луческу не програла.

Бенфіка – Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сайт УЄФА з якогось дива прогнозував велику ротацію від румунського тренера. Насправді у стартовому складі цілком собі основа з тих гравців, які доступні. Після матчу УПЛ проти Вереса, який відбувся у суботу, Луческу зробив лише одну зміну. Кендзьору, який підхопив COVID-19, замінив Тимчик. В "орлів" перестановок після дербі зі Спортінгом трохи більше. Яремчук, Піцці і Жілберто замінили Нуньєса, Евертона та Лазаро.

Бенфіка: Влаходімос – Андре Алмейда (к), Отаменді, Вертонген – Жілберто, Жоау Маріу, Вайгль, Піцці, Грімальдо – Рафа Сілва – Яремчук

Динамо: Бущан – Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Гармаш