"Из тех матчей, которые мы провели в квалификации Лиги чемпионов, игра с Бенфикой мне понравилась больше всего. Хотя у нас были ошибки, но с Бенфикой мы создали столько моментов, сколько не создавали в предыдущих матчах отбора.

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Но в футболе побеждает тот, кто реализует свои шансы. Бенфика – очень классная команда с хорошо поставленной игрой и техничными футболистами. Против них очень тяжело играть. В первом матче при счете 0:0 у Цыганкова был хороший момент, но Витя не забил. Затем мы допустили две ошибки и пропустили необязательные голы.

Отсутствие Сидорчука и Гармаша? Они допустили неоправданную ошибку в матче со Штурмом. Полагаю, что они просто подвели команду. Если от Гармаша этого можно было ожидать, то от нашего капитана я такого не ожидал. В этой ситуации не нужно было вмешиваться и получать желтую карточку, зная, что у него уже есть. Динамо очень не хватало Сидорчука в матче с Бенфикой. На сегодняшний день у нас больше нет такого игрока", – сказал Суркис в интервью FanDay.

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