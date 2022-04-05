Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть против Ливерпуля в четвертьфинале ЛЧ.

Главный тренер Бенфики Нелсон Вериссимо на официальном сайте объявил заявку из 24 футболистов на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем.

В списке, конечно, нашлось место Роману Яремчуку. Среди форвардов также заявлены Дарвин, Сеферович и Рамуш.

Яремчук в предыдущих двух матчах выходил в старте, но уходил с поля без голов. В последний раз Роман отличался в феврале против Аякса. Букмекеры дают на гол украинца в ворота Ливерпуля коэффициент 4,2.

Бенфика сыграет с Ливерпулем сегодня, 5 апреля, в 22:00 по Киеву.

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