Бенфика – Ливерпуль: Яремчук попал в заявку на матч Лиги чемпионов
16:12 - Читати українською
Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть против Ливерпуля в четвертьфинале ЛЧ.
Главный тренер Бенфики Нелсон Вериссимо на официальном сайте объявил заявку из 24 футболистов на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем.
В списке, конечно, нашлось место Роману Яремчуку. Среди форвардов также заявлены Дарвин, Сеферович и Рамуш.
Яремчук в предыдущих двух матчах выходил в старте, но уходил с поля без голов. В последний раз Роман отличался в феврале против Аякса. Букмекеры дают на гол украинца в ворота Ливерпуля коэффициент 4,2.
Бенфика сыграет с Ливерпулем сегодня, 5 апреля, в 22:00 по Киеву.
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