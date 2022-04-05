Український форвард Роман Яремчук може зіграти проти Ліверпуля у чвертьфіналі ЛЧ.

Головний тренер Бенфіки Нелсон Веріссімо на офіційному сайті оголосив заявку з 24 футболістів на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

У списку, звичайно ж, знайшлося місце Роману Яремчуку. Серед форвардів також заявлені Дарвін, Сеферовіч і Рамуш.

Яремчук у попередніх двох матчах виходив у старті, але йшов з поля без голів. Востаннє Роман відзначався у лютому проти Аякса. Букмекери дають на гол українця у ворота Ліверпуля коефіцієнт 4,2.

Бенфіка зіграє з Ліверпулем сьогодні, 5 квітня, о 22:00 за Києвом.

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