"Це перший євроматч сезону для Динамо. Тому очікування оптимістичні. Думаю, в рідних стінах треба налаштовуватися команді на позитивний результат. Всі передумови для цього є.

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І Динамо, і Шахтарю дісталися по два гранди, хоча у "гірників" група, на мій погляд, трохи легша. При всій повазі до Шерифа, донеччани повинні в Тирасполі брати три очки. Подивимося.

Що стосується Динамо, то Бенфіка – це не ПСЖ і не Реал. Тому треба чіплятися за очки. Зараз немає команд, з якими не можна грати. Зрозуміло, що просто з португальцями не буде, треба буде докласти максимум зусиль для позитивного результату", – сказав Буряк у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, свій стартовий поєдинок Динамо проведе вже сьогодні, 14 вересня, на НСК Олімпійський. Суперником киян буде португальська Бенфіка. Початок зустрічі о 22:00.

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