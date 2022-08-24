Лучшим в составе "бело-синих" по версии Sofa Score стал Георгий Бущан. Голкипер киевлян еще до перерыва пропустил трижды, но совершил 7 сэйвов, получив оценку 7.7.

Бенфика – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Худшим в команде Мирчи Луческу признали Александра Сироту (6.0), который в конце первого тайма грубо ошибся, отдав мяч на Рафу Силву в моменте со вторым пропущенным голом. Этот момент подкосил киевлян, которые почти сразу пропустили в третий раз.

А вот лучшим игроком матча Бенфика – Динамо в составе обеих команд стал Давид Нерес. Бывший вингер Шахтера, так и не сыгравший в официальных поединках за "горняков", получил бал 9.0.

Напомним, Динамо проиграло Бенфике с суммарным счетом 0:5 и завершило евросезон 2022/23 в Лиге чемпионов. Киевляне будут играть в групповом турнире Лиги Европы, а португальская команда квалифицировалась в ЛЧ.

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