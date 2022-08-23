Киевляне набрали полную кошелку уже в первом тайме. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Динамо мужественно держалось до середины первого тайма. На 27-й минуте очередная навала Бенфики привела к голу.

"Динамо уже сотворило спортивный подвиг": Бессмертный оценил шансы киевлян на проход Бенфики

Экс-форвард Шахтера Давид Нерес с правого фланга вырезал на дальнюю штангу киевлян. Отаменди выпрыгнул выше других и головой переправил мяч в сетку, найдя щель между Бущаном и стойкой.

За 5 минут до завершения первого тайма Динамо пропустило второй раз. Александр Сирота допустил детскую ошибку, решив отдать обратно на голкипера. Пас оказался слишком слабым и Рафа Силва легко перехватив мяч, с района одиннадцатиметровой отметки пробил мимо Бущана.

Через минуту очередной провал обороны вылился в третий гол. Гонсалу Рамуш отдал направо в штрафную, защитники взглядом провели м'яч, который прилете в ноги к Нересу. Давид не останавливаясь пробил в дальний угол.