Найкращим у складі "біло-синіх" за версією Sofa Score став Георгій Бущан. Голкіпер киян ще до перерви пропустив тричі, але здійснив 7 сейвів, отримавши оцінку 7.7.

Бенфіка – Динамо – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Найгіршим у команді Мірчі Луческу визнали Олександра Сироту (6.0), який наприкінці першого тайму грубо помилився, віддавши м'яч на Рафу Сілву у моменті з другим пропущеним голом. Цей момент підкосив киян, які майже одразу пропустили втретє.

А от найкращим гравцем матчу Бенфіка – Динамо у складі обох команд став Давід Нерес. Колишній вінгер Шахтаря, який так і не зіграв у офіційних поєдинках за "гірників", отримав бал 9.0.

Нагадаємо, Динамо програло Бенфіці з сумарним рахунком 0:5 і завершило євросезон 2022/23 у Лізі чемпіонів. Кияни гратимуть в груповому турнірі Ліги Європи, а португальська команда кваліфікувалася в ЛЧ.

"Динамо, до якого рівня ви скотилися? Люди добрі": Сирота продає Жоріка, тесть заснув у 2-му таймі, в ЛЄ легко не буде