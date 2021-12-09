Бенфика – Динамо: полиция Лиссабона отпустила украинских фанов, задержанных перед матчем
Болельщики Динамо могут вернуться домой после тяжелого выезда на матч против Бенфики (0:2).
Муниципальный суд столицы Португалии признал украинских болельщиков невиновными в столкновениях перед поединком ЛЧ Бенфика – Динамо, сообщает Meta-ratings.
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Напомним, незадолго до матча ультрас "орлов" напали на фанатов киевлян у выхода из метро. По данным Observador, в результате столкновения 54 человека были задержаны, а 12 раненых фанатов попали в больницу с незначительными травмами.
Полиция отпустила всех задержанных украинцев.
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