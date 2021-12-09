Бенфіка – Динамо: поліція Лісабону відпустила українських фанів, які були затримані перед матчем
Вболівальники Динамо можуть повернутись додому після важкого виїзду на матч проти Бенфіки (0:2).
Муніципальний суд столиці Португалії визнав українських вболівальників невинними у сутичках перед поєдинком ЛЧ Бенфіка – Динамо, повідомляє Meta-ratings.
Фанати Динамо та Бенфіки влаштували бійку перед матчем Ліги чемпіонів – 12 поранених, поліції довелось застосувати зброю
Нагадаємо, незадовго до матчу ультрас "орлів" напали на фанатів киян біля виходу з метро. За даними Observador, внаслідок сутички 54 особи було затримано, а 12 поранених фанатів потрапили до лікарні з незначними травмами.
Поліція відпустила усіх затриманих українців.
"Цей біль може відчути жінка, яка народжує двійню": Луческу – пам'ятник, Циганкову – вирок, Яремчуку – догана