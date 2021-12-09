Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився емоціями від виступу своїх підопічних у поєдинку з португальцями (0:2) та цьогорічній ЛЧ загалом.

"Я задоволений якістю гри своєї команди у цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Але у жодному разі не можу бути задоволений результатами, тому що ми могли набрати і більше очок.

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Проте не варто забувати, що вся наша задня лінія, всі захисники – молоді гравці, яким по 19-21 років. Їхня молодість і відсутність досвіду поки що не сприяють якості гри в обороні.

Не варто забувати, що майже у всіх матчах ми на рівних грали з серйозними суперниками, грандами з нашої групи. Я задоволений якістю гри та зростанням своїх гравців. Мене турбує одне – вони починають грати лише після того, як зникає тиск після допущених помилок та пропущених голів", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо на виїзді поступилось Бенфіці (0:2) і завершило виступи у квартеті Е на останній сходинці, набравши 1 очко.

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