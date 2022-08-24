Нападающий Бенфики Гонсалу Рамуш серьезно испугал партнеров по команде и свой тренерский штаб в поединке ЛЧ против Динамо.

На старте второго тайма Рамуш в штрафной Динамо столкнулся головами с Рафой Силвой. Полилась кровь, обоим понадобилась медицинская помощь, а Гонсалу не смог продолжить поединок.

Бенфика – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Рассечение оказалось достаточно серьезным. Еще на футбольном поле Рамушу наложили 15 швов. Тем не менее, тренер Бенфики Рогер Шмидт верит, что лидер атаки "орлов" поможет команде в следующем матче чемпионата Португалии против Боавишты.

После игры лиссабонский клуб выложил фото Рамуша с последствиями столкновения. "Все хорошо. Счастлив, что мы вышли в Лигу чемпионов", – заявил Гонсалу Рамуш.

К слову, 21-летний португалец может покинуть Бенфику после ударного старта сезона – в активе Рамуша 5 голов и 4 ассиста в 6-ти матчах. Благодаря таким показателям форвард не только усадил в глухой запас Романа Яремчука, но и привлек внимание ряда именитых клубов.

Напомним, Динамо проиграло Бенфике с суммарным счетом 0:5 и будет играть в группе Лиги Европы. Португальская команда квалифицировалась в Лигу чемпионов.

"Динамо, до якого рівня ви скотилися? Люди добрі": Сирота продає Жоріка, тесть заснув у 2-му таймі, в ЛЄ легко не буде