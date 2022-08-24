Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш серйозно налякав партнерів по команді і свій тренерський штаб у поєдинку ЛЧ проти Динамо.

На старті другого тайму Рамуш у штрафному майданчику Динамо зіткнувся головами з Рафою Сілвою. Полилася кров, обом знадобилася медична допомога, а Гонсалу не зміг продовжити поєдинок.

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Розсічення виявилося доволі серйозним. Ще на футбольному полі Рамушу наклали 15 швів. Попри це, тренер Бенфіки Рогер Шмідт вірить, що лідер атаки "орлів" допоможе команді в наступному матчі чемпіонату Португалії проти Боавішти.

Після гри лісабонський клуб виклав фото Рамуша з наслідками зіткнення. "Все добре. Щасливий, що ми вийшли в Лігу чемпіонів", – заявив Гонсалу Рамуш.

До слова, 21-річний португалець може покинути Бенфіку після ударного старту сезону – в активі Рамуша 5 голів і 4 асисти в 6-ти матчах. Завдяки таким показникам форвард не лише посадив у глухий запас Романа Яремчука, а й привернув увагу низки іменитих клубів.

Нагадаємо, Динамо програло Бенфіці з сумарним рахунком 0:5 і гратиме в групі Ліги Європи. Португальська команда кваліфікувалася в Лігу чемпіонів.

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