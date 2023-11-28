Шахтер уверенно обыграл Антверпен в матче Юношеской лиги чемпионов. Смотрите обзор матча и видео голов на Футбол 24.

Юношеская команда донецкого Шахтера (U-19) уверенно обыграла сверстников из Антверпена в 5-м туре Юношеской лиги УЕФА.

Шахтер дожал Антверпен в Юношеской ЛЧ – автогол принес победу и сохранил мизерные шансы на выход из группы

Подопечные Алексея Белика вышли вперед на старте встречи – на шестой минуте встречи Александр Ющенко закрыл прострел партнера.

Во второй половине игры футболист Антверпена Вандеплас сравнял счет в матче. Но уже через несколько минут "горняки" снова вышли вперед – Эльмасхад срезал мяч в свои ворота. Третий гол во встрече забил Савин, установивший конечный результат матча.