Точный Ющенко и скоростной Савин: видео голов и обзор матча Шахтер U-19 – Антверпен U-19
18:50 - Читати українською
Шахтер уверенно обыграл Антверпен в матче Юношеской лиги чемпионов. Смотрите обзор матча и видео голов на Футбол 24.
Юношеская команда донецкого Шахтера (U-19) уверенно обыграла сверстников из Антверпена в 5-м туре Юношеской лиги УЕФА.
Шахтер дожал Антверпен в Юношеской ЛЧ – автогол принес победу и сохранил мизерные шансы на выход из группы
Подопечные Алексея Белика вышли вперед на старте встречи – на шестой минуте встречи Александр Ющенко закрыл прострел партнера.
Во второй половине игры футболист Антверпена Вандеплас сравнял счет в матче. Но уже через несколько минут "горняки" снова вышли вперед – Эльмасхад срезал мяч в свои ворота. Третий гол во встрече забил Савин, установивший конечный результат матча.
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