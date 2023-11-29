– З перемогою! Чи задоволені командою?

– Ми перемогли, дякую хлопцям, але не все так гладко, тому що завжди шукатимемо, у чому повинні бути кращими. Швидко відкрили рахунок і після цього мали грати впевненіше, а ми розслабилися і думали, що перемога буде легкою. Пропустили м’яч після індивідуальної помилки, та дякую за те, що проявили "шахтарський" характер і вирвали перемогу. Не припинятиму повторювати: не пам’ятаю, щоб Барселона U19 або Порту U19 нас перегравали, коли забивали м’ячі, – ми самі допомогли їм у цьому, помиляючись індивідуально. Радію перемозі, але засмучений, адже нам не вистачає трохи, щоб поборотися за вихід у плей-оф. Мабуть, бракує упевненості, свого стадіону та вболівальників, проте дякую Гамбургу і вболівальникам, які були присутні на матчі, для нас це дуже важливо!

Точний Ющенко і швидкий Савін: відео голів і огляд матчу Шахтар U-19 – Антверпен U-19

– Математичні шанси на вихід з групи є, але не все залежить від Шахтаря. Як налаштовуватиметесь на гру з Порту U19?

– Ліга чемпіонів – це Ліга чемпіонів, кожна перемога або гол – це великий досвід, ми повинні боротися в кожному моменті. Перед матчем сказав, що маємо 100% перемагати, адже ми – рівень Барселони U19 та Порту U19, якби програли, то нас би порівнювали з Антверпеном U19, а я вважаю, що наш рівень вище. Не все залежить від нас, мабуть, у кращому випадку доведеться перемагати Порту U19 з рахунком 4:0. Намагатимемося і сподіватимемося, що футбольна доля подарує шанс.

Шахтар U-19 набрав 6 очок і залишився на третьому місці групи H. Шанси на плей-офф ще були, однак згодом Барселона розгромно програла Порту та зняла всі питання. У португальців та іспанців по 12 очок, тому Шахтар втратив всі варіанти пройти далі. Гра з Порту в останньому турі стала формальністю.

Шахтар дотиснув Антверпен у Юнацькій ЛЧ – автогол приніс перемогу і зберіг мізерні шанси, але Барселона їх відібрала