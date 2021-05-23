Гарет Бейл, выступающий за Тоттенхэм на правах аренды из Реала, вступился за Эдена Азара, вспомнив свой опыт.

"Прессу раздражало то, что я не делал так, как, по их мнению, должен был, но правда в том, что я не собираюсь меняться ради кого-то. Я не позволю медиа изменить мою жизнь и поведение.

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Я достаточно хорошо говорю по-испански, чтобы донести свою позицию и понять, что происходит вокруг меня. СМИ не нравилось то, что я не общаюсь с ними, поэтому они развернули огромную драму, какую-то оперу.

Я видел, как они поступили с Азаром. Казалось, что он кого-то убил. Но в конце концов это всего лишь футбольный матч", – цитирует Бейла The Times.

Напомним, Реал вылетел от Челси в полуфинале ЛЧ, а Эден со смехом воспринял это событие. Бельгиец проводит очередной посредственный сезон в Испании – 21 неполный матч, 4 гола и 1 ассист.

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