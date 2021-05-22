Эден Азар имеет все шансы на титул самого провальной трансфера Реала в истории.

Летом 2019-го Реал приобрел Эдена Азара в Челси за 115 млн евро и прописал в его контракте зарплату около 30 млн в год.

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Издание AS подсчитало, что с такими затратами каждый гол бельгийца обходится мадридцам в 18,8 млн евро, а каждая минута проведенная на поле – 39,4 тысяч.

Отметим, из-за высокой травматичности и плохие физические кондиции Эден пока не стал осоновним игроком королевского клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги Азар провел 14 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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