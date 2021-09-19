"Не знаю даже, как так случилось, что Шахтеру снова выпал Реал и Интер. Ранее попадался Манчестер Сити трижды подряд. Выбора нет, будем играть.

Пятов стал худшим вратарем 1-го тура Лиги чемпионов по данным InStat – голкипер Динамо в топ-15

Считаю, у Динамо группа тяжелее, чем у нас. Опять же, это опыт. Надо играть, выбора нет. Тем более, они сейчас хороший футбол показывают, хорошо играют. В чемпионате Украины по сути им конкуренцию сейчас трудно составить каким-то другим клубам. Потому что мы видим, что они очень уверенно обыгрывают все команды.

Колос обыграли уверенно. Смотрел первый тайм матча с Металлистом 1925 Счет был 0:0, но у них моменты, агрессивно идут. Но это ни о чем не говорит. Самое важное – быть готовым психологически. Потому что они в прошлом году только с Ференцварошем брали очки.

Думаю, можно со всеми брать очки. Показатель – Шахтер против Реала. Два раза с Интером вничью сыграть и два раза выиграть у Реала – думаю, это показатель", – сказал Судаков в программе "Футбольный формат".

Напомним, Динамо в первом матче группового раунда Лиги чемпионов расписало домашнюю ничью с Бенфикой (0:0), а Шахтер на выезде уступил Шерифу (0:2). Во 2-м туре Динамо на выезде встретится с мюнхенской Баварией, а Шахтер примет миланский Интер.

"Де Дзерби что-то говорил о яйцах": Шахтер сравнивают с Динамо после позора в ЛЧ – никаких отмазок и жестокие вердикты