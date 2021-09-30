Юношеская команда Баварии на своем поле крупно уступила сверстникам из Динамо во 2 туре Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Динамо с первых минут показало, кто настоящий фаворит поединка. Еще до середины тайма "бело-синие" могли трижды огорчить голкипера мюнхенцев, но мяч упорно не лез в ворота. В конце концов, на 33-й минуте фортуна улыбнулась украинцам: Диалло пробил головой с нескольких метров и открыл счет в матче.

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После перерыва Самба оформил дубль, мощно пробив в дальний угол из пределов штрафной. Не дав Баварии прийти в себя киевляне прибили немцев голом Волошина, а за пять минут до конца матча Скрипник поставил жирную точку в матче.

Как следствие, Динамо с 6-ю очками лидирует в группе Е. У Бенфики и Барселоны по 3 пункта, Бавария с нулем – последняя.

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