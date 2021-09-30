Юнацька команда Баварії на власному полі розгромно поступилась одноліткам з Динамо у 2 турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Динамо з перших хвилин показало, хто справжній фаворит поєдинку. Ще до середини тайму "біло-сині" могли тричі засмутити голкіпера мюнхенців, але м'яч вперто не ліз у ворота. Зрештою, на 33-й хвилині фортуна посміхнулась українцям: Діалло пробив головою з кількох метрів і відкрив рахунок у матчі.

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По перерві Самба оформив дубль, потужно пробивши у дальній кут з меж штрафного майданчика. Не давши Баварії оговтатись кияни прибили німців голом Волошина, а за п'ять хвилин до завершення матчу Скрипник поставив масну крапку у матчі.

Як наслідок, Динамо з 6-ма очками лідирує у групі Е. У Бенфіки і Барселони по 3 пункти, Баваріє з нулем – остання.

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