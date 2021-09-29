Главный тренер команды U-19 киевского Динамо Игорь Костюк поделился эмоциями от уверенной победы своих подопечных над сверстниками из мюнхенской Баварии (4:0).

"Мы выполнили план на игру. То, что мы разбирали, сегодня максимально сработало. Добились победы.

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Мы четко понимали, как играет соперник. Их фланги оставляют желать лучшего. Знали, что у нас там будет преимущество. Быстрые выходы в атаку Волошина и Диалло принесли нам сегодня победу. Соперник оголял фланги, оставлял нам пространство, и мы этим воспользовались.

У нас каждая игра чемпионская. Да, мы набрали 6 очков, но это еще не дает права выхода в следующий раунд. Когда обыграем всех по два раза, будет понятно, что мы выходим. Сейчас будет две игры с Барселоной. Думаю, это будут решающие матчи. Надеемся, что добьемся в них положительного результата", – цитирует специалиста Динамомания.

Напомним, что "динамовцы" разбили мюнхенцев благодаря дублю Диалло, а также голам Назария Волошина и Скрипника.

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