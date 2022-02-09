Мануэль Нойер выпал на несколько недель после операции на мениске. Его должен был подстраховать Свен Ульрайх, но теперь и он недоступен, сообщает Bild.

Ульрайх сдал подозрительный тест (с повышенным значением) на коронавирус. Возможно, это была бы ложная тревога, но на прошлой неделе Свен уже садился на карантин из-за коронавируса у его близких. Голкипер тогда пропустил две тренировки, но сдал отрицательный тест и вернулся в команду. Ненадолго.

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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Зальцбурга уже через неделю. Ворота Баварии, скорее всего, придется защищать молодому Кристиану Фрюхтлю, который до сих пор не сыграл за главную команду Баварии ни одного матча.

Кроме того, Бавария сообщила о коронавирусе у Джамала Мусиалы. Юный хавбек в лазарете присоединился к Горецке и Дэвису.

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