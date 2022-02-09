Мануель Нойєр випав на кілька тижнів після операції на меніску. Його мав підстрахувати Свен Ульрайх, але тепер і він недоступний, інформує Bild.

Ульрайх здав підозрілий тест (з підвищеним значенням) на коронавірус. Можливо, це була б фальшива тривога, але минулого тижня Свен вже сідав на карантин через коронавірус у його близьких. Голкіпер тоді пропустив два тренування, але здав негативний тест і повернувся в команду. Ненадовго.

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Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга вже через тиждень. Ворота Баварії, скоріш за все, доведеться захищати молодому Крістіану Фрюхтлю, який досі не зіграв за головну команду Баварії жодного матчу.

Окрім цього, Баварія повідомила про коронавірус у Джамала Мусіали. Юний хавбек у лазареті приєднався до Горецки та Девіса.

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