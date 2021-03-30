Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк сохраняет шансы на участие в матче отбора к ЧМ-2022 против Англии.

Ранее стало известно, что Крыховяк и Пятковски сдали положительные тесты на коронавирус. Впрочем, поляки надеются, что первый сможет получить разрешение на участие в матче против Англии, поскольку он уже оправился от болезни, а потому обратились в УЕФА.

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"В связи с тем, что Крыховяк переболел коронавирусом, мы провели переговоры с УЕФА, чтобы прояснить ситуацию и допустить его к матчу", – говорится в заявлении на официальном сайте сборной Польши.

Отметим, что Польша встретится с Англией уже завтра, 31 марта, начало встречи в 21:45. Британцы является лидером группы I с 6 очками, а Польша и Венгрия разделяют второе и третье места с 4 пунктами.

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