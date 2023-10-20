Баварія, ПСЖ і кривдниці українок у "групі смерті" – результати жеребкування групового етапу жіночої Ліги чемпіонів
Церемонія жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів серед жінок сезону 2023/24 відбулася 20 вересня у Ньйоні.
Оскільки жіночий формат Ліги чемпіонів передбачає початок плей-офф зі стадії чвертьфіналів, то турнір проводять в інші календарні рамки. Зокрема, до середини жовтня триває кваліфікація, а груповий етап стартує аж у листопаді.
Ворскла вилетіла з жіночої Ліги чемпіонів – друга розгромна поразка від Роми, "дубль" з автоголів
16 команд, які пробилися в основний раунд жіночої ЛЧ, сьогодні розподілили на чотири групи. Італійська Рома, яка вибила полтавську Ворсклу, потрапила у "групу смерті". Суперницями "вовчиць" стали Баварія, ПСЖ і Аякс. Парижу, від якого постраждав Кривбас, також не пощастило – доведеться конкурувати з Реалом і Челсі. Квартети з кривдницями українок – найцікавіші у цьогорічному розіграші.