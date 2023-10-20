Оскільки жіночий формат Ліги чемпіонів передбачає початок плей-офф зі стадії чвертьфіналів, то турнір проводять в інші календарні рамки. Зокрема, до середини жовтня триває кваліфікація, а груповий етап стартує аж у листопаді.

Ворскла вилетіла з жіночої Ліги чемпіонів – друга розгромна поразка від Роми, "дубль" з автоголів

16 команд, які пробилися в основний раунд жіночої ЛЧ, сьогодні розподілили на чотири групи. Італійська Рома, яка вибила полтавську Ворсклу, потрапила у "групу смерті". Суперницями "вовчиць" стали Баварія, ПСЖ і Аякс. Парижу, від якого постраждав Кривбас, також не пощастило – доведеться конкурувати з Реалом і Челсі. Квартети з кривдницями українок – найцікавіші у цьогорічному розіграші.