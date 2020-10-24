Героем встречи стал Роберт Левандовски, который до 60-й минуты оформил хет-трик. Поляк воспользовался тонкими передачами Комана и Косты, а также выиграл второй этаж после подачи Киммиха с углового. Таким образом Левандовски забил 10 голов в 5 стартовых турах Бундеслиги – это рекорд!

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"Индивидуальные достижения не имеет большого значения, главное - командные успехи", - сказал после игры Роберт, который не ограничился одним рекордом. После избиения Айнтрахта в его активе 246 голов в Бундеслиге. Ни один другой поляк не забивал столько в иностранных чемпионатах. Левандовски обошел Кшиштофа Важиху, который настрелял 244 в греческом первенстве за Панатинаикос.

Феерией супербомбардира на Альянц-Арене все не ограничилось. Лерой Сане впервые вышел на поле после травмы и забил роскошный гол в стиле Роббена (не зря же "десятку" носит). А последний гвоздь в гроб Франкфурта забил 17-летний Джамал Мусиала.

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