Бавария принимает Лацио в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ. Ищите стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Бавария – Лацио состоится сегодня, 17 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Смотреть матч вживую можно на телеканале "Футбол 1", а также на онлайн-платформах oll.tv и MEGOGO (Volia Football HD 2). Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Напомним, три недели назад подопечные Ханси Флика одержали убедительную победу в логове "орлов". Хозяева Стадио Олимпико уступили со счетом 1:4. Между прочим, это была первая очная встреча команд в официальных матчах. Лацио придется забивать минимум четыре мяча на Альянц Арене, чтобы рассчитывать на выход в следующую стадию.

Бавария – Лацио: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов:

Бавария: Нюбель – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовски

Основной голкипер Баварии Мануэль Нойер не попал даже в заявку на отчетный поединок. По информации немецкой прессы, капитан мюнхенцев просто получил отдых – травм у него нет.

Лацио: Рейна – Патрик, Ачерби, Раду – Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле