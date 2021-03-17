Баварія приймає Лаціо в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. Шукайте стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Баварія – Лаціо відбудеться сьогодні, 17 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Дивитися матч наживо можна на телеканалі "Футбол 1", а також на онлайн-платформах oll.tv та MEGOGO (Volia Football HD 2). Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Нагадаємо, три тижні тому підопічні Хансі Фліка здобули переконливу перемогу в лігві "орлів". Господарі Стадіо Олімпіко поступилися з рахунком 1:4. Між іншим, це була перша очна зустріч команд у офіційних матчах. Лаціо доведеться забивати щонайменше чотири м'ячі на Альянц Арені, щоб розраховувати на прохід в наступну стадію.

Баварія – Лаціо: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

Баварія: Нюбель – Павар, Боатенг, Алаба, Ернандес – Кімміх, Горецка – Сане, Мюллєр, Гнабрі – Лєвандовскі

Основний голкіпер Баварії Мануель Нойєр не потрапив навіть до заявки на звітний поєдинок. За інформацією німецької преси, капітан мюнхенців просто отримав відпочинок – травм у нього немає.

Лаціо: Рейна – Патрік, Ачербі, Раду – Марушіч, Мілінковіч-Савіч, Лейва, Альберто, Луліч, Корреа, Іммобіле