Несмотря на потерю очков в матче 28-го тура Бундеслиги против Униона (1:1), Бавария забронировала себе место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2021/22. Это первая команда в Европе, которая де-юре получила такое право.

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По данным Gracenote, это уже будет 25-я подряд ЛЧ для мюнхенского клуба. Такое достижение подчинялось только Барселоне и Реалу, которые идут к обновлению своего рекорда.

Напомним, Бавария победила в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

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