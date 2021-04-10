Германия, Бундеслига, 28-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 4:3

Голы: Камада, 8, Йович, 27, Силва, 54, Дурм, 61 – Баку, 6, Вегхорст, 46, Тута, 85 (аг)

Бавария – Унион – 1:1

Голы: Мусиала, 68 – Ингвартсен, 86

Вердер – РБ Лейпциг – 1:4

Голы: Рашица, 59 – Ольмо, 23, Сёрлот, 32, 41, Забитцер, 63

Герта – Боруссия М – 2:2

Голы: Аскасибар, 23, Кордоба, 51 – Плеа, 28, Штиндль, 38 (пен.)

Удаление: Зоммер, 13 (Боруссия М, красная карточка)

Штутгарт – Боруссия Д – начало матча в 19:30

Арминия удержала минимальную победу над Фрайбургом и покинула зону вылета

Претенденты на Лигу чемпионов и соседи по турнирной таблице – Айнтрахт и Вольфсбург – уже к десятой минуты успели обменяться голами. Сначала Ридли Баку из-за пределов штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот и вывел "волков" вперед. А уже через минуту Даичи Камада после вязкой борьбы в центре поля получил мяч на линии вратарской и лихо пробил, восстановив статус-кво. В середине тайма Лука Йович слету замкнул прострел Силвы и увеличил преимущество "орлов".

Уже первая же атака гостей после отдыха завершилась взятием ворот. Пришлось начинать все сначала. На 54-й минуте Камада воспользовался ошибкой соперника при передаче в центре поля, рванул в штрафную и в последний момент отпасовал на Силву, который с острого угла пробил в противоход голкиперу. Хозяева не успокоились и уже Дурм, накручивая оборону гостей, пробил в угол. Кун Кастел дотянулся до сферы, но только подтолкнул ее в сетку. За пять минут до конца матча Тута срезал мяч в собственные ворота и сократил отставание Вольфсбурга до минимума.

Бавария в довольно экспериментальном составе не смогла преодолеть сопротивление обороны берлинского Униона в первом тайме, уйдя на перерыв с нулями на табло. После перерыва Флик провел сразу четыре замены и это, очевидно, помогло. Штрафной удар, серия рикошетов и мяч оказался у Джамала Мусиалы – 18-летний полузащитник своего шанса не упустил. Надо было видеть лицо наставника "Ротэн" и запасных игроков. Голу радовались так, будто снова выиграли Лигу чемпионов. Однако, за четыре минуты до окончания матча настроение хозяевам полностью испортил Маркус Ингвартсен, создав мини-сенсацию.

РБ Лейпциг в матче с Вердером ушел на перерыв с комфортным преимуществом в три мяча. Сначала Дани Ольмо переиграл кипера бременцев с близкого расстояния, а затем Александр Сёрлот разродился дублем (головой после навеса и хлёстко замкнув прострел). После отдыха Рашица с пенальти один мяч отыграл, однако почти сразу Забитцер точным ударом восстановил преимущество в три гола.

Менхенгладбахская Боруссия в матче с Гертой осталась в меньшинстве уже в начале матча. Ян Зоммер вышел далеко из ворот и сбил соперника. Нарушение правил произошло за линией штрафной, и рефери ограничился лишь удалением. Через десять минут Сантьяго Аскасибар воспользовался численным большинством и красивым ударом снял паутину с девятки ворот Тобиаса Зиппеля, сменившего в рамке Зоммера.

Казалось, менхенгладбахцы "поплывут", однако не тут то было. Алассан Плеа, выйдя один на один с Александером Шволовым легко переиграл последнего, попав в дальний угол. А потом Ларс Штиндль с пенальти вывел Боруссию вперед. После перерыва Джон Кордоба на мгновение опередил голкипера и успел переправить мяч в сетку после прострела партнера. Больше голов в матче не забивали.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ