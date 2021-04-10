Попри втрату очок у матчі 28-го туру Бундесліги проти Уніона (1:1), Баварія забронювала собі місце у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Це перша команда в Європі, яка де-юре здобула таке право.

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За даними Gracenote, це вже буде 25-та поспіль ЛЧ для мюнхенського клубу. Таке досягнення підкорювалось лише Барселоні та Реалу, які прямують до оновлення свого рекорду.

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Нагадаємо, Баварія тріумфувала у минулому сезоні Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі ПСЖ завдяки голу Кінглсі Комана.

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