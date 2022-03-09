Бавария камня на камне не оставила от Зальцбурга в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Зальцбург на Футбол 24.

Бавария довольно быстро оформила комфортное преимущество – уже на 23-й минуте Левандовски оформил хет-трик, а Гнабри до перерыва забил еще один мяч. Избиение соперников продолжили Мюллер и Сане, доведя количество голов в ворота Зальцбурга до 7. Австрийцы забили гол престижа на 70 минуте.

Бавария вышла в 1/4 финала, забив 7 голов Зальцбургу – Левандовски провёл самый ранний хет-трик в истории ЛЧ

Таким образом, Бавария стала одним из первых четвертьфиналистов, а Зальцбург, несмотря на яркие выступления, покидает турнир.