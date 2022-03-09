Бавария – Зальцбург – 7:1 – видео голов и обзор матча
08:31 - Читати українською
Бавария камня на камне не оставила от Зальцбурга в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Зальцбург на Футбол 24.
завершено
31’ Серж Гнабри
54’ Томас Мюллер
83’ Томас Мюллер
86’ Лерой Сане
Мауриц Кьергор 70’
31’ Серж Гнабри
54’ Томас Мюллер
70’ Мауриц Кьергор
83’ Томас Мюллер
86’ Лерой Сане
Бавария довольно быстро оформила комфортное преимущество – уже на 23-й минуте Левандовски оформил хет-трик, а Гнабри до перерыва забил еще один мяч. Избиение соперников продолжили Мюллер и Сане, доведя количество голов в ворота Зальцбурга до 7. Австрийцы забили гол престижа на 70 минуте.
Бавария вышла в 1/4 финала, забив 7 голов Зальцбургу – Левандовски провёл самый ранний хет-трик в истории ЛЧ
Таким образом, Бавария стала одним из первых четвертьфиналистов, а Зальцбург, несмотря на яркие выступления, покидает турнир.
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