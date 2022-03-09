Баварія каменя на камені не залишила від Зальцбурга у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Зальцбург на Футбол 24.

Баварія досить швидко оформила комфортну перевагу – вже на 23-й хвилині Лєвандовскі оформив хет-трик, а Гнабрі до перерви забив ще один м'яч. Побиття суперників продовжили Мюллєр та Сане, довівши кількість голів у ворота Зальцбурга до 7. Австрійці ж забили гол престижу на 70 хвилині.

Баварія вийшла в 1/4 фіналу, забивши 7 голів Зальцбургу – Лєвандовскі провів найбільш ранній хет-трик у історії ЛЧ

Таким чином, Баварія стала одним із перших чвертьфіналістів, а Зальцбург, попри яскраві виступи, залишає турнір.