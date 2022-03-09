Баварія – Зальцбург – 7:1 – відео голів та огляд матчу
08:28 - Читать на русском
Баварія каменя на камені не залишила від Зальцбурга у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Зальцбург на Футбол 24.
завершено
31’ Серж Гнабрі
54’ Томас Мюллєр
83’ Томас Мюллєр
86’ Лерой Сане
Мауріц К'єргор 70’
31’ Серж Гнабрі
54’ Томас Мюллєр
70’ Мауріц К'єргор
83’ Томас Мюллєр
86’ Лерой Сане
Баварія досить швидко оформила комфортну перевагу – вже на 23-й хвилині Лєвандовскі оформив хет-трик, а Гнабрі до перерви забив ще один м'яч. Побиття суперників продовжили Мюллєр та Сане, довівши кількість голів у ворота Зальцбурга до 7. Австрійці ж забили гол престижу на 70 хвилині.
Баварія вийшла в 1/4 фіналу, забивши 7 голів Зальцбургу – Лєвандовскі провів найбільш ранній хет-трик у історії ЛЧ
Таким чином, Баварія стала одним із перших чвертьфіналістів, а Зальцбург, попри яскраві виступи, залишає турнір.
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