Чемпион Германии за полчаса решил все вопросы в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против Зальцбурга, спокойно оформив выход в четвертьфинал. Отчет читайте на "Футбол 24".

Зальцбург здорово начал

Второй матч Баварии против Зальцбурга должен был превратиться в чистую формальность, но в Австрии мюнхенцы не смогли победить. Более того – ничья 1:1 стала для них большим успехом, ведь подопечные Маттиаса Яйссле выглядели гораздо лучше (особенно до перерыва). Неудачная игра мюнхенцев в значительной степени была связана с отсутствием Нойера, без которого "рекордмайстера" не могли действовать в привычном агрессивном стиле с высокой линией обороны, однако к ответному матчу Мануэль восстановился. Юлиан Нагельсманн сразу поставил его в старт.

Зальцбург имел огромные кадровые проблемы и дома, и на Альянс Арене, однако старт встречи никоим образом на это намекал. Австрийцы начали смело, накрывая соперника на его трети поля и убегая во фланговые контратаки. Правда, первый момент провела Бавария – уже на 2-й минуте Левандовски пробил с линии штрафной в дальний угол. Кен парировал, а гости сразу ответили прострелом на Капальдо. Тот должен был забивать с 11-ти метров, однако Коман в последний момент накрыл удар.

На 14-й минуте Зальцбург создал еще лучшую возможность для взятия ворот – Зайвальд получил шикарный заброс на левый край штрафной площади и оказался прямо перед Нойером, мощно выстрелив в ближнюю девятку. Ману кончиками пальцев перевел мяч на угловой. Впрочем, этот момент стал последним для Зальцбурга в первом тайме, а через минуту до него счет уже был открыт Баварией.

Исторический хет-трик Левандовски, созданный благодаря Вёберу

Ничего не предвещало беды для Зальцбурга, но подвели защитники. Австрийцам не хватило опыта игры против такого господина, как Роберт Левандовски – на 11-й и 19-й минутах он заработал два идентичных пенальти, поставив корпус и получив по ногам. В обоих случаях поляка сбил Вёбер. В обоих случаях Бобби уверенно реализовал 11-метровый. 2:0!

На 23-й минуте Левандовски довел дело до разгрома. Помог в этом Мюллер, зацепившийся за отскок на правом фланге и вовремя заметивший забегание Роберта за спину Вёберу. Томас в касание запустил пас на ход, Кен вышел из ворот на перехват, но выбил мяч прямо в Левандовски – от него сфера попала в штангу. На добивании оказался все тот же Левандовский. 3:0.

Таким образом, польский бомбардир установил несколько достижений. Во-первых, это третий по скорости хет-трик в Лиге чемпионов – Роберт забил три гола за 10 минут. Скорее забивали "трешку" только Ньюэлл (против Русеборга, 9 минут) и Гомис (против Динамо Загреб, 8 минут). В целом же никому не удавалось оформить хет-трик в ЛЧ до 23-й минуты матча. До поляка рекорд держал Марко Симоне, который в 1996 году уложился в 24 минуты.

В общем, по количеству хет-триков в ЛЧ Левандовски стал третьим. Больше имеют только Месси и Роналду (по 8). Кроме того, в текущем розыгрыше турнира Роберт отгрузил 12 голов – сейчас он лучший бомбардир.

Гнабри и Мюллер завершили избиение

На хет-трике Левандовского матч не завершился. Уже на 31-й минуте в ворота Зальцбурга прилетел четвертый гол – его провел Гнабри, принявший передачу на правый край штрафной и прошивший Кена. 4:0! Именно с этим счетом команды отправились на перерыв, однако всего через 8 минут после него австрийцы пропустили снова. Теперь героем стал Мюллер, обыгравшийся с Сане и выстреливший в правый нижний угол метров с 22-х. 5:0!

Для Мюллера этот гол стал особенным, ведь он обошел Тьерри Анри в списке бомбардиров ЛЧ. У француза было 50 забитых мячей, а немец провел 51-й.

После этого Юлиан Нагельсманн позволил лидерам отдохнуть. На поле вышли Рокка, Куасси и Шупо-Мотинг, а Зальцбургу даже позволили провести гол престижа – отличиться на 70-й минуте удалось 18-летнему Кьергору. Интересно, что это уже пятый автор гола Зальцбурга в ЛЧ в текущем сезоне, которому еще не исполнилось 22 года. По этому показателю австрийцы стали вторыми в истории турнира.

Тем не менее суперзвезды Баварии не успокоились, отгрузив гостям на прощание еще два мяча. На 83-й минуте Мюллер оформил дубль с очередной передачи Сане, а на 86-й Лерой прибавил к двум ассистам гол – а Левандовски добавил в хет-трик голевой пас.

7:1! Именно с этими цифрами на табло Зальцбург завершил выступление в ЛЧ. Бавария идет в четвертьфинал.