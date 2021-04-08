"Это важная победа для истории нашего клуба. Мы выиграли в гостях, в Мюнхене, несмотря на несколько травм. Мы проделали отличную работу, но это еще не конец, а только первый матч. Через неделю нас ждет ответный матч, и мы хотим победить и там, для нас это очень важно.

Бавария – ПСЖ – 2:3 – видео голов и обзор матча

У нас все больше и больше опыта в Лиге чемпионов, нашим футболистам нравится играть такие матчи. Мы показали, что являемся отличной командой. Я очень горжусь игроками и тренерским штабом, потому что они провели великолепный матч. Но давайте не забывать, что еще будет ответный матч", – поделился Аль-Хелаифи в комментарии L'Equipe.

Напомним, Бавария в домашнем поединке уступила ПСЖ (2:3) – дублем в ворота Нойера отличился Мбаппе. Ответный матч состоится уже 13 апреля, начало в 22:00.

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