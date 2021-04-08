"Це важлива перемога для історії нашого клубу. Ми виграли в гостях, в Мюнхені, незважаючи на кілька травм. Ми виконали відмінну роботу, але це ще не кінець, а лише перший матч. Через тиждень на нас чекає матч-відповідь, і ми хочемо перемогти і там, для нас це дуже важливо.

Баварія – ПСЖ – 2:3 – відео голів та огляд матчу

У нас все більше і більше досвіду в Лізі чемпіонів, нашим футболістам подобається грати такі матчі. Ми показали, що є відмінною командою. Я дуже пишаюся гравцями і тренерським штабом, тому що вони провели прекрасний матч. Але давайте не забувати, що ще буде матч-відповідь", – поділився Аль-Хелаїфі у коментарі L'Equipe.

Нагадаємо, Баварія у домашньому поєдинку поступилась ПСЖ (2:3) – дублем у ворота Нойєра відзначився Мбаппе. Матч-відповідь відбудеться вже 13 квітня, початок о 22:00.

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