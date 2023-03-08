К первому поединку против Баварии парижане подходили в ужасной форме. Они потерпели ряд поражений от середняков и лидеров Лиги 1, а участие Мбаппе оставалось под вопросом. Без Килиана подопечные Кристофа Гальтье оказались абсолютно беспомощным коллективом – Зоммер и защитники мюнхенцев скучали целый час, в то время как атака зажала ПСЖ на его трети поля.

Юлиан Нагельсманн пытался растягивать компактный низкий блок французов благодаря высокой позиции Комана, которого поставили левым вингбеком. Правда, большого количества моментов это не принесло, ведь ПСЖ оборонялся довольно качественно. Во втором тайме немцы изменили схему и перевели Кингсли на правый фланг, но использовали его так же, как и до перерыва – и это сработало! На 53-й минуте воспитанник парижан остался без опеки на правом краю штрафной и расстрелял ворота Доннаруммы.

После этого Бавария упустила еще несколько моментов, а затем вышел Мбаппе – и все изменилось. Парижане в последние полчаса напоминали свою привычную версию, разрывая именитого соперника на контратаках и забив дважды. Если бы не минимальные офсайды, в Мюнхен французы приехали бы с преимуществом в счете. Вот такой он, нынешний ПСЖ.

Трудно сказать, стал ли Париж лучше после этого поединка. С одной стороны, команда забила 11 голов за три тура в Лиге 1 – причем крепкому Лиллю отгрузили 4 мяча, а Марсель на Велодроме разгромили насухо (3:0). Мбаппе же во встрече с Нантом забил 201-й гол, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В целом же, у Килиана 5 голов и 1 ассист в последних трех матчах, а у Месси – 3+2.

С другой стороны, характер этих матчей был тревожным. И Лилль, и Нант отыгрывались после 0:2 в первом тайме, причем "доги" еще и выходили вперед на Парк де Пренс. Месси же проходил пешком 90 минут с Лиллем, пока не забил со штрафного – его общая статистика была ужасной. Такой себе бэкграунд перед Баварией. Впрочем, как говорил классик, "это бл..ть совсем другой турнир".

Мюнхенцы же после непростого триумфа в Париже сгорели Борусси Менхенгладбах со счетом 2:3, но это не должно удивлять. "Рекордмайстер" уже полтора года не может обыграть "жеребцов", потерпев три поражения в пяти матчах. Там просто "пороблено" – явным свидетельством этого является красная карточка Упамекано уже на 8-й минуте встречи. Кстати, за последний месяц футболистам Баварии трижды показывали красную карточку (кроме Дайо, ее получили Павар и Киммих).

Далее случился разгром Униона (лидера Бундеслиги) за тайм и будничная победа над Штутгартом. У себя дома Бавария будто играется с конкурентами, давая им призрачную надежду на сенсацию и затем жестоко убивая ее. Впрочем, за этой забавной историей не следует забывать и об игровых проблемах подопечных Юлиана Нагельсманна.

У Баварии все в порядке в статистическом плане. Мюнхенцы лидеры по всем показателям в Германии. У них до сих пор один из лучших прессингов Европы. Тем не менее, в атаке иногда не хватает конкретики, что заметно по первой встрече с ПСЖ – моментов в первом тайме практически не возникало, да и во втором создали по-минимуму (как для такого сумасшедшего преимущества во всех аспектах).

Кроме того, даже в оптимальном составе у Баварии возникали проблемы с контролем Мбаппе. Даже медленный Месси смог выбить из игры Павара, усадив его на красную карточку, а с Килианом не очень справился и Упамекано. Эта проблема была характерной для "рекордмайстра" во всех матчах против ПСЖ – немцам трудно сдержать столь мощных футболистов. Сегодня же Юлиан Нагельсманн еще и имеет кадровые проблемы, которые существенно повышают шансы французов.

Кадровая ситуация

ПСЖ подходит к ответному матчу против Баварии с двумя серьезными потерями – Неймар и Кимпембе вылетели до конца сезона. Как показал опыт, без бразильца парижане жить могут, а позицию французского центрбека способны закрыть Рамос или опорник Данило (если играть в тройке ЦЗ). Все остальные футболисты готовы выйти на поле.

У Баварии все намного сложнее. В лазарете остаются голкипер Нойер и Эрнандес, который мог работать на позиции центрального защитника или левого фулбека. Павар же дисквалифицирован – он играл справа и в центре обороны, а еще француз активно поднимался в опорную зону. Участие правого латераля Мазрауи остается под большим сомнением, а Канселу особо не доверяют.

Все это ставит Юлиана Нагельсманна в непростое положение. Если он захочет сыграть в схеме 3-4-2-1, то ему не будет хватать Павара и Люки – в центр защиты придется выпускать медлительного Блинда или резервиста Станишича (у которого еще и проблемы с бедром). Схема же с четырьмя защитниками имеет уязвимость именно на позиции правого фулбека, ведь там нужен кто-то очень быстрый для противодействия Мбаппе.

Ориентировочные составы на матч Бавария – ПСЖ

Бавария: Зоммер – Упамекано, де Лигт, Блинд – Коман, Киммих, Горецка, Дэвис – Мусиала, Мюллер – Шупо-Мотинг

ПСЖ: Доннарумма – Данилу, Рамос, Маркиньос – Хакими, Верратти, Витинья, Фабиан Руис, Нуну Мендеш – Месси, Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Юлиан Нагельсманн заявил, что команда отлично подготовилась к выходу Мбаппе, а главной задачей мюнхенцев станет противодействие открываниям Месси между линиями. Букмекеры уверены, что немцам все удастся – на ПСЖ ставят коэффициенты в районе 3,7. Нам же кажется, что шансы у парижан значительно лучше.

Баварии чрезвычайно тяжело даются поединки против французского гранда. ПСЖ благодаря огромной группе суперзвезд способен до определенной степени не замечать структурных перекосов. Более того – этот коллектив способен затянуть соперника в сценарий, где все решают индивидуальные противостояния. В них немцы слабее.

Как показал опыт первого матча, ПСЖ даже при огромных тактических проблемах будет создавать острые моменты и забивать Баварии. А тогда защита у мюнхенцев имела значительно лучшую конфигурацию. Именно поэтому сегодня можно с уверенностью ожидать взятия ворот Зоммера.

Шансы едва ли не равны, но мы все же поставим на проход подопечных Юлиана Нагельсманна – оборона ПСЖ работает не идеально, а в организационном плане Бавария значительно лучше. Кроме того, хозяевам достаточно сыграть вничью. Вряд ли прорваться в четвертьфинал удастся с "сухим" счетом, но в целом немцы сильнее и интереснее.

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