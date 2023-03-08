До першого поєдинку проти Баварії парижани підходили у жахливій формі. Вони зазнали низки поразок від середняків та лідерів Ліги 1, а участь Мбаппе залишалась під питанням. Без Кіліана підопічні Крістофа Гальтьє виявились абсолютно безпорадним колективом – Зоммер і захисники мюнхенців нудьгували цілу годину, в той час як атака затиснула ПСЖ на його третині поля.

Юліан Нагельсманн намагався розтягувати компактний низький блок французів завдяки високій позиції Комана, якого поставили лівим вінгбеком. Щоправда, великої кількості моментів це не принесло, адже ПСЖ оборонявся доволі якісно. В другому таймі німці змінили схему й перевели Кінгслі на правий фланг, але використовували його так же, як і до перерви – і це спрацювало! На 53-й хвилині вихованець парижан залишився без опіки на правому краю штрафного й розстріляв ворота Доннарумми.

Після цього Баварія змарнувала ще кілька моментів, а потім вийшов Мбаппе – і все змінилось. Парижани в останні півгодини нагадували свою звичну версію, розриваючи іменитого суперника на контратаках і забивши двічі. Якби не мінімальні офсайди, у Мюнхен французи приїхали б з перевагою в рахунку. Ось такий він, нинішній ПСЖ.

Важко сказати, чи став Париж кращим після цього поєдинку. З одного боку, команда забила 11 голів за три тури в Лізі 1 – причому міцному Ліллю відвантажили 4 м'ячі, а Марсель на Велодромі розгромили насухо (3:0). Мбаппе ж у зустрічі з Нантом забив 201-й гол, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу. В цілому ж, у Кіліана 5 голів і 1 асист в останніх трьох матчах, а у Мессі – 3+2.

З іншого боку, характер цих матчів був тривожним. І Лілль, і Нант відігрувались після 0:2 в першому таймі, причому "доги" ще й виходили вперед на Парк де Пренс. Мессі ж проходив пішки 90 хвилин з Ліллем, поки не забив зі штрафного – його загальна статистика була жахливою. Такий собі бекграунд перед Баварією. Втім, як говорив класик, "это бл..ть совсем другой турнир".

Мюнхенці ж після непростого тріумфу в Парижі згоріли Борусії Менхенґладбах з рахунком 2:3, але це не повинно дивувати. "Рекордмайстер" вже півтора року не може обіграти "жеребців", зазнавши трьох поразок у п'яти матчах. Там просто пороблено – явним свідченням цього є червона картка Упамекано вже на 8-й хвилині зустрічі. До речі, за останній місяць футболістам Баварії тричі показували червону картку (крім Дайо, її отримали Павар і Кімміх).

Далі стався розгром Уніона (лідера Бундесліги) за тайм і буденна звитяга над Штутгартом. У себе вдома Баварія ніби грається з конкурентами, надаючи їм примарну надію на сенсацію й потім жорстоко вбиваючи її. Втім, за цією дотепною історією не слід забувати й про ігрові проблеми підопічних Юліана Нагельсманна.

У Баварії все в порядку у статистичному плані. Мюнхенці – лідери за всіма показниками у Німеччині. У них досі один з найкращих пресингів Європи. Тим не менш, в атаці іноді не вистачає конкретики, що помітно по першій зустрічі з ПСЖ – моментів у першому таймі практично не виникало, та і в другому створили по-мінімуму (як для такої шаленої переваги у всіх аспектах).

Крім того, навіть в оптимальному складі у Баварії виникали проблеми з контролем Мбаппе. Навіть повільний Мессі зміг вибити з гри Павара, всадивши його на червону картку, а з Кіліаном не дуже впорався й Упамекано. Ця проблема була характерною для "рекордмайстера" в усіх матчах проти ПСЖ – німцям важко стримати настільки потужних футболістів. Сьогодні ж Юліан Нагельсманн ще й має кадрові проблеми, які суттєво підвищують шанси французів.

Кадрова ситуація

ПСЖ підходить до матчу-відповіді проти Баварії з двома серйозними втратами – Неймар і Кімпембе вилетіли до кінця сезону. Як показав досвід, без бразильця парижани жити можуть, а позицію французького центрбека здатні закрити Рамос або опорник Даніло (якщо грати в трійці ЦЗ). Всі інші футболісти готові вийти на поле.

У Баварії все набагато складніше. У лазареті залишаються голкіпер Нойєр та Ернандес, який міг працювати на позиції центрального захисника чи лівого фулбека. Павар же дискваліфікований – він грав праворуч та в центрі оборони, а ще француз активно підіймався в опорну зону. Участь правого латераля Мазрауї залишається під великим сумнівом, а Канселу особливо не довіряють.

Все це ставить Юліана Нагельсманна у непросте становище. Якщо він захоче зіграти в схемі 3-4-2-1, то йому не вистачатиме Павара й Люки – в центр захисту доведеться випускати повільного Блінда або резервіста Станішіча (у якого ще й проблеми зі стегном). Схема ж з чотирма захисниками має вразливість саме на позиції правого фулбека, адже там потрібен хтось дуже швидкий для протидії Мбаппе.

Орієнтовні склади на матч Баварія – ПСЖ

Баварія: Зоммер – Упамекано, де Лігт, Блінд – Коман, Кімміх, Горецка, Девіс – Мусіала, Мюллер – Шупо-Мотінг

ПСЖ: Доннарумма – Данілу, Рамос, Маркіньйос – Хакімі, Верратті, Вітінья, Фабіан Руїс, Нуну Мендеш – Мессі, Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Юліан Нагельсманн заявив, що команда відмінно підготувалась до виходу Мбаппе, а головним завданням мюнхенців стане протидія відкриванням Мессі між лініями. Букмекери впевнені, що у німців все вдасться – на ПСЖ ставлять коефіцієнти в районі 3,7. Нам же здається, що шанси у парижан значно кращі.

Баварії надзвичайно важко даються поєдинки проти французького гранда. ПСЖ завдяки величезній групі суперзірок здатний до певної міри не помічати структурних перекосів. Ба більше – цей колектив здатний затягнути суперника у сценарій, де все вирішують індивідуальні протистояння. У них німці слабші.

Як показав досвід першого матчу, ПСЖ навіть за величезних тактичних проблем буде створювати гострі моменти й забивати Баварії. А тоді захист у мюнхенців мав значно кращу конфігурацію. Саме тому сьогодні можна із впевненістю очікувати на взяття воріт Зоммера.

Шанси ледве не рівні, але ми все ж поставимо на прохід підопічних Юліана Нагельсманна – оборона ПСЖ працює не ідеально, а в організаційному плані Баварія значно краща. Крім того, господарям достатньо зіграти внічию. Навряд чи прорватись у чвертьфінал вдасться зі "сухим" рахунком, але загалом німці сильніші й цікавіші.

Тоттенхем – Мілан: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів