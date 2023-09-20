В рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария примет на своём поле Манчестер Юнайтед. Смотрите стартовые составы обеих команд на Футбол 24.

Матч Бавария – Манчестер Юнайтед стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на медиасервисе Megogo. Текстовый онлайн проведёт "Футбол 24".

Де Лигт открыто заговорил о своем положении в Баварии: "Это ужасно"

Главный тренер Баварии Томас Тухель вновь отправил центрального защитника Маттейса де Лигта на скамейке запасных, несмотря на недовольства последним касательно малого количества игрового времени.

Стартовые составы команд

Бавария: Ульрайх – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Горецка, Киммих – Сане, Мусиала, Гнабри – Кейн

В запасе: де Лигт, Шмитт, Тель, Шупо-Мотинг, Мюллер, Мазрауи, Сарр, Коман, Перетц, Кретциг

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Линделёф, Мартинес, Регилон – Пеллистри, Каземиро, Эриксен – Фернандеш – Рашфорд, Хёйлунд

В запасе: Форсон, Байындыр, Гор, Гарначо, Эванс, Марсьяль, Межбри, Витек, Мактоминай, Хитон