Баварія – Манчестер Юнайтед: Тухель знову залишив "обуреного" гравця поза стартовим складом
У рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія прийме на своєму полі Манчестер Юнайтед. Дивіться стартові склади обох команд на Футбол 24.
Матч Баварія – Манчестер Юнайтед стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч можна на медіасервісі Megogo. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".
Де Лігт відкрито заговорив про своє становище в Баварії: "Це жахливо"
Головний тренер Баварії Томас Тухель знову відправив центрального захисника Маттейса де Лігта на лаву запасних, незважаючи на невдоволення останнім щодо малої кількості ігрового часу.
Стартові склади команд
Баварія: Ульрайх – Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс – Горецка, Кімміх – Сане, Мусіала, Гнабрі – Кейн
У запасі: де Лігт, Шмітт, Тель, Шупо-Мотінг, Мюллєр, Мазрауї, Сарр, Коман, Перетц, Кретциг
Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон – Пеллістрі, Каземіро, Еріксен – Фернандеш – Рашфорд, Хьойлунд
У запасі: Форсон, Баїндир, Гор, Гарначо, Еванс, Марсьяль, Межбрі, Вітек, Мактомінай, Хітон