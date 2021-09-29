"Бавария сейчас находится в фантастической спортивной форме, сметая со своего пути всех и не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Поэтому ввязываться с мюнхенцами в открытый футбол – это сразу подписать себе приговор.

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Нужно быть реалистами: лишь четкая игра в обороне, кураж вратаря и молниеносные контрвыпады еще позволяют киевлянам надеяться на спасение. Все же, класс Баварии заметно выше. Но хуже всего, что Динамо умудрилось войти в сезон, так и не решив проблему с забивным нападающим", – цитирует Мирона Маркевича Meta-ratings.

Напомним, Динамо встретится в поединке с Баварией уже сегодня, 29 сентября. Начало матча в 22:00 по Киеву. В первом туре мюнхенцы завоевали три очка, разбив Барселону со счетом 3:0. Киевляне расписали нулевую ничью с Бенфикой.

Бавария – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов