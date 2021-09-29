Заслужений тренер України Мирон Маркевич розповів, чого очікує від протистояння Динамо та Баварії в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

"Баварія зараз перебуває у фантастичній спортивній формі, змітаючи зі свого шляху всіх, і не тільки в Бундеслізі, а й в Лізі чемпіонів. Тому вплутуватися з мюнхенцями у відкритий футбол – це одразу підписати собі вирок.

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Потрібно бути реалістами: лише чітка гра в обороні, кураж воротаря і блискавичні контрвипади дозволяють киянам сподіватися на порятунок. Зрештою, клас Баварії помітно вищий. Але найгірше те, що Динамо примудрилося увійти в сезон, так і не вирішивши проблему з забивним нападником", – цитує Мирона Маркевича Meta-ratings.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться у двобої з Баварією вже сьогодні, 29 вересня. Початок матчу о 22:00 за Києвом. У першому турі мюнхенці здобули три очки, розбивши Барселону з рахунком 3:0. Кияни розписали нульову нічию з Бенфікою.

Баварія – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів