Продажа билетов на матч против Баварии во втором туре Лиги чемпионов пройдет с 18 по 23 сентября включительно. Стать обладателем пропуска на Альянц Арену можно будет в "Доме болельщика" в Киеве.

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Стоимость билета составляет 45 евро, а оплата будет происходить исключительно наличными без остатка в евровалюте. Также надо будет оформить заявку, в которой фанаты будут обязаны предоставить данные загранпаспорта, адрес прописки, действующие e-mail и номер телефона. С правилами допуска на стадион и другими нюансами можно подробно ознакомиться на официальном сайте Динамо.

К слову, поединок Бавария – Динамо состоится в среду, 29 сентября. Стартовый свисток в Мюнхене прозвучит в 22:00.

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